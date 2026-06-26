Oleksandr Usyk annuncia di liberare tutte le sue cinture dei pesi massimi ma di avere ancora "l'ultimo ballo"

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Il pugile ucraino Oleksandr Usyk, imbattuto a 39 anni dopo 25 vittorie da professionista, ha sorpreso i tifosi annunciando che rinuncerà a tutte le sue cinture da campione del mondo, la cintura 'super' della World Boxing Association (WBA), la cintura del World Boxing Council (WBC) e della International Boxing Federation (IBF), una decisione che gli aprirà nuove opportunità.

"Questa è una decisione ben ponderata che sono fiducioso aprirà nuove opportunità per me. Questa non è la fine della storia. La continuazione è imminente", ha scritto Usyk in un video sui social media, spiegando che vuole metterli disponibili così che i prossimi in linea possano prenderli, confermando che non si sta ancora ritirando e che ha ancora "un ultimo ballo".

L'ultimo incontro di Usyk è stato una vittoria per interruzione contro il kickboxer Rico Verhoeven in Egitto un mese fa, un incontro controverso perché ha messo in palio la sua cintura dei pesi massimi WBC contro una leggenda del kickboxing ma pugile inesperto (Verhoeven non sarebbe stato eleggibile per vincere la sua super cintura WBA, e la IBF non ha autorizzato la sua cintura in quel match).