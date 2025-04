Olificatori: il finanziamento dei videogiochi ha subito grandi cambiamenti

HQ

L'industria dei videogiochi è cresciuta a passi da gigante, raggiungendo livelli record negli ultimi anni. Sono stati investiti molti soldi per realizzare prodotti sempre più potenti per superarsi a vicenda ed essere i migliori sul mercato, facendo sì che, a metà del 2025 e con le difficoltà di finanziamento, tutto stia iniziando a cambiare. Al DevGAMM di Danzica, abbiamo parlato con Henrique Olifiers, co-fondatore di Bossa Studios e con una lunga storia nel settore, che vede come è cambiata l'attuale tendenza editoriale e di finanziamento.

Al giorno d'oggi, ci sono meno finanziamenti rispetto a due anni fa, a causa di ciò che gli editori chiedono per finanziare un progetto, vogliono meccaniche di gioco complete, nessuna demo o concept. "Sta portando a licenziamenti, progetti cancellati, budget ridotti, maggiori requisiti di firma e cose che richiedono più tempo per essere fatte", ha affermato Henrique Olifiers.

"Penso che la tendenza sia che gli editori diventino finanziatori. Tradizionalmente, gli editori avevano molte funzioni, aiutare con il controllo della qualità, la localizzazione, la vendita dei prezzi, negoziare con i proprietari delle piattaforme, garantire l'esposizione, il marketing, le pubbliche relazioni... Queste parti essenziali della promozione dei videogiochi, a quanto pare, torneranno agli sviluppatori e gli editori assumeranno il ruolo di investitori, non di partner che lavorano fin dal primo giorno con lo studio.

Un'altra tendenza è l'automazione di alcuni aspetti. Per quanto riguarda la localizzazione dei progetti, le IA stanno diventando sempre più avanzate, al punto da farlo perfettamente. "È molto difficile resistere all'automazione, ci sono troppe forze che vanno in quella direzione", ha commentato Henrique Olifiers.

Resta da vedere quanto cambierà il settore nei prossimi anni. Due anni fa nessuno credeva che l'IA avrebbe fatto una tale differenza, e ora non possiamo immaginare il futuro senza di essa, quindi non ci resta che aspettare e vedere quali tendenze emergeranno in futuro.

Puoi guardare l'intervista completa con i sottotitoli qui sotto.