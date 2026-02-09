Olimpiadi invernali che indagano sul caso di medaglie rotte a Milano-Cortina

HQ

Le prime medaglie dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano Cortina sono state consegnate... e molti sembrano non essere in ottime condizioni, poiché diversi atleti hanno dimostrato che le loro medaglie si sono rotte sul pezzo che attacca il metallo con il nastro.

Per fortuna, il problema sembra essere sul nastro, non nel metallo, quindi non è grave come le medaglie arrugginite consegnate a Parigi 2024, ma può comunque portare a momenti imbarazzanti e qualche spavento, come questo atleta di biathlon della squadra tedesca la cui medaglia è caduta mentre saltava per festeggiare.

Un'altra vincitrice della medaglia d'oro, la pattinatrice artistica Alysa Liu del Team USA, ha mostrato la sua medaglia scherzando dicendo che "la mia medaglia non ha bisogno del nastro".

Andrea Francisi, chief operations officer dei giochi Milano-Cortina 2026, ha dichiarato di essere pienamente consapevoli della situazione e "stiamo indagando esattamente qual è il problema."

"Presteremo la massima attenzione alle medaglie, e ovviamente vogliamo che sia perfetto quando verrà consegnata la medaglia, perché è uno dei momenti più importanti per gli atleti."