Olivia Cooke in cima al cast del thriller psicologico di Prime Video The Girlfriend

Prime Video ha presentato un primo assaggio della prossima serie thriller psicologico The Girlfriend. Lo spettacolo segue una madre la cui vita inizia a precipitare quando incontra la nuova compagna di suo figlio, una donna che sembra nascondere qualcosa, forse anche qualcosa di sinistro.

Lo show è guidato da Olivia Cooke di House of the Dragon nei panni della fidanzata conosciuta come Cherry, ma presenta anche Robin Wright nei panni della madre preoccupata e Laurie Davidson nei panni del figlio Daniel.

Arriverà su Prime Video già il 10 settembre e, per prepararsi a questo arrivo, è arrivato un teaser trailer, che potete vedere qui sotto insieme alla sinossi ufficiale.

The Girlfriend segue Laura (Wright), una donna che sembra avere tutto: una carriera scintillante, un marito amorevole e il suo prezioso figlio, Daniel. La sua vita perfetta inizia a sgretolarsi quando Daniel porta a casa Cherry (Cooke), una ragazza che cambia tutto. Dopo un'introduzione tesa, Laura si convince che Cherry stia nascondendo qualcosa. È un'arrampicatrice sociale manipolatrice o Laura è solo paranoica? La verità è una questione di prospettiva".