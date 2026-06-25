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      Fortnite

      Olivia Rodrigo debutterà a Fortnite più tardi oggi

      L'ultima pop star ad entrare nel più ampio universo Fortnite è stata confermata.

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      Fortnite ha introdotto ogni sorta di crossover ed eventi nel corso degli anni, non ultimo includendo grandi pop star e musicisti. Abbiamo visto Travis Scott, Ariana Grande, Bruno Mars, Eminem, J Balvin, The Weeknd, Lady Gaga, Metallica, Mariah Carey, Snoop Dogg, Sabrina Carpenter, la lista è incredibilmente, incredibilmente lunga. Ora sappiamo di un'altra pop star che si unisce a queste fila.

      Epic Games ha confermato che Olivia Rodrigo si unirà a Fortnite come parte dell'ultima collaborazione per il gioco. Ci viene detto che questo include due skin della serie Icons per i giocatori da indossare in gioco (le skin Sour e Lover Girl), più emote Good 4 U e Maggots for Brains, tre nuove tracce Jam (Drop Dead, Maggots for Brains e Déjà Vu) e due opzioni Back Bling (Butterfly Wings e Collezione Adesivi Inflammabili).

      Fortnite

      Questo si aggiunge anche alla comparsa di Olivia Rodrigo come NPC in battle royale, dove se ti avvicini a lei, sblocchi lo spray del Heart Locket e la schermata di caricamento. Allo stesso modo, per il Festival Karaoke, saranno disponibili sei Jam Tracks.

      Dai un'occhiata a questo annuncio crossover qui sotto.

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