Oltre 12.500 voli statunitensi sono stati interrotti da tempeste che colpivano i principali aeroporti

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Oltre 12.500 voli negli Stati Uniti sono stati ritardati o cancellati lunedì mentre forti tempeste hanno attraversato la costa est, il Midwest e altre regioni, interrompendo i viaggi nei principali aeroporti, come riportato lunedì.

La Federal Aviation Administration ha imposto ritardi e soste a terra in hub chiave tra cui LaGuardia Airport, JFK Airport, Newark Liberty International Airport e Reagan National Airport a causa di forti venti e temporali. Anche gli aeroporti di città come Atlanta, Chicago, Orlando e Houston sono stati fortemente colpiti.

Compagnie aeree come American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines e United Airlines hanno riportato gravi interruzioni, con migliaia di cancellazioni e ritardi. Le autorità hanno avvertito che le condizioni potrebbero continuare a influire sui viaggi mentre le tempeste attraversano il paese...