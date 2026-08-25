Oltre 40 morti in attacchi di gang ad Haiti, inclusi molti fuggiti dalla violenza

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Almeno 47 persone sono state uccise ad Haiti, 22 ferite e alcune potrebbero ancora essere disperse, dopo un attacco di una banda criminale a Kenscoff, un comune vicino alla capitale Port-au-Prince, una posizione strategica per le gang che controllano la maggior parte della capitale haitiana, poiché si affaccia su molte vie di accesso alla città.

L'attacco avvenne durante la notte, con decine di persone uccise e case incendiate. Alcune persone rapite e poi giustiziate, inclusi molti che si trovavano in una chiesa che ospitava sfollati a causa della violenza. Alcuni testimoni hanno detto che decine di agenti di polizia hanno cercato di respingere l'attacco e alcuni sono rimasti feriti; Nessun membro di una gang è stato contato tra i morti.

Secondo i dati ONU, la violenza delle gang ad Haiti ha causato almeno 2.310 morti, 1.106 feriti, almeno 99 rapimenti e 699 vittime di violenza sessuale nei primi cinque mesi del 2026. Kenscoff in particolare ha subito una serie di attacchi continui dal 2025, quando bande criminali hanno ucciso oltre 260 persone e distrutto 200 case, costringendo oltre 3.000 persone a fuggire.