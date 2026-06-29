Oltre 550 film e serie TV saranno presto rimossi dalle biblioteche digitali degli utenti PlayStation

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In un'altra mossa che dimostra che i media fisici sono un formato sempre più importante che dobbiamo proteggere a tutti i costi, è emerso che gli utenti che hanno acquistato film e serie televisive dalla casa di produzione Studio Canal tramite il PlayStation Store perderanno presto l'accesso a gran parte di questi contenuti.

Rivelato in un messaggio inviato agli utenti in vista del fine settimana, Sony ha menzionato che dal 1° settembre 2026 circa 550 articoli saranno rimossi dal PlayStation Store e che ciò significa che chiunque possieda tali prodotti semplicemente perderà l'accesso a essi. La parte più frustrante per i fan è che non sembra esserci alcun piano di rimborso o compensazione per chi sta semplicemente perdendo l'accesso ai loro contenuti a pagamento.

Il PlayStation Store dichiara esplicitamente a riguardo: "Dal 1° settembre 2026, a causa dei nostri accordi di licenza dei contenuti, non potrai più accedere ai tuoi contenuti precedentemente acquistati da Studio Canal e verranno rimossi dalla tua videoteca."

Per quanto riguarda l'elenco completo dei progetti rimossi e rimossi, puoi andare qui per vederlo per intero e scoprire che qualsiasi contenuto possiedi ti verrà presto portato via.

Questo dimostra ancora una volta che i supporti fisici sono importanti da preservare, poiché gli acquisti digitali sono spesso accordi per concedere in licenza il prodotto finché il venditore lo offre, il che significa che quando il prodotto viene rimosso o rimosso, può essere sottratto senza conseguenze. Questo è spesso previsto nell'accordo di licenza quando si acquista un prodotto digitale, ma ciò non cambia il fatto che si tratta di una posizione anti-consumatore che vede un acquirente a perdere senza un potere legale su cui sostenere.