Oltre il 50% degli sviluppatori giapponesi utilizza l'intelligenza artificiale generativa nello sviluppo di giochi

Da un po' di tempo si sente dire che l'intelligenza artificiale sta per iniziare a farsi strada nei nostri media, e ora sembra che sia destinata a restare. Secondo un rapporto della Computer Entertainment Supplier's Association (CESA) del Giappone, il 51% delle aziende di giochi giapponesi utilizza ora l'intelligenza artificiale generativa in qualche modo nello sviluppo di giochi.

Secondo il rapporto CESA (grazie, Automaton), l'uso più comune dell'intelligenza artificiale è nella generazione di immagini, nella creazione di risorse visive per i personaggi e altro ancora. A questo è seguita la generazione di storie e testi, con il supporto alla programmazione che ha costituito il resto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Il 32% delle aziende di giochi intervistate da CESA per il rapporto sta apparentemente cercando l'intelligenza artificiale per assistere nella creazione di un motore di gioco interno. L'adesione al CESA include marchi come Sega e Capcom, che sono stati intervistati nell'ambito di questo rapporto.

Anche se questo potrebbe sembrare tutto negativo, ci sono ancora grandi aziende giapponesi che evitano l'intelligenza artificiale per ora, vedendo dove andrà la tecnologia.