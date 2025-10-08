Oltre il 60% dei giocatori americani acquista solo uno o un massimo di due giochi all'anno

HQ

Le nostre abitudini di gioco sono cambiate in modo significativo negli ultimi anni, con molte persone che giocano solo a titoli di servizio live per periodi di tempo molto lunghi e altri che preferiscono abbonamenti come Game Pass, che offre loro una vasta gamma di titoli nuovi e vecchi con cui divertirsi.

Mat Piscatella, direttore e analista capo presso la società di ricerche di mercato Circana, ha condiviso estratti da un sondaggio Future of Video Games tramite Bluesky (grazie VGC) che mostrano come sia cambiato il comportamento dei giocatori americani. Si scopre che il 63% di tutti i giocatori acquista solo un massimo di due giochi all'anno, molti meno.

La distribuzione è simile a questa:



Il 18% dei giocatori acquista un nuovo gioco ogni sei mesi



Il 12% dei giocatori acquista un nuovo gioco all'anno



Il 33% dei giocatori acquista meno di un nuovo gioco all'anno



Solo il 4% dei giocatori afferma di acquistare più di un gioco al mese, mentre il 10% acquista circa un gioco al mese e il 22% ne acquista uno al trimestre. Questi sono estremamente importanti per le società di gioco e Piscatella osserva che sono la ragione del costo dei nuovi titoli a prezzo pieno:

"I giocatori iper entusiasti e insensibili ai prezzi stanno davvero mantenendo le cose in corso, specialmente nello spazio di gioco non f2p".

Quindi è una netta minoranza di giocatori che acquistano molti giochi e si potrebbe sospettare che preferirebbero spendere i loro soldi in free-to-play, giocare al servizio live per molto tempo o abbonarsi ai servizi.

In quale categoria di acquirenti ti collocheresti?