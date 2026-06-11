Oltre il 70 percento dei Street Fighter 6 giocatori ha un'età compresa tra i 15 e i 25 anni

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Spesso è un problema che i giocatori si allontanino dai loro franchise preferiti con l'avanzare dell'età e passare all'istruzione superiore, alle carriere, alla formazione di famiglie e così via. Raggiungere un pubblico più giovane è spesso difficile, il che significa che molte serie sono bloccate con una base di fan che invecchia e si riduce ad ogni nuova uscita.

Recentemente, ad esempio, Square Enix ha avvertito proprio di questo nel caso di Final Fantasy, ma Capcom, invece, non sembra avere questo problema. Tutto ciò che hanno toccato per molto tempo si è trasformato in oro, e sembra che con Street Fighter 6 abbiano raggiunto ciò che altri possono solo sognare.

In un'intervista con Game Spark, al produttore Shuhei Matsumoto è stato chiesto perché ci siano così tanti combattenti nuovi nella prossima stagione del quarto anno di Street Fighter 6. Ha rivelato che oltre il 70% dei Street Fighter 6 giocatori oggi ha un'età compresa tra i 15 e i 25 anni (tradotto con Copilot):

"Prima di tutto, il numero di nuovi utenti e giovani giocatori è aumentato enormemente in Street Fighter 6. In passato, le persone tra i 35 e i 40 anni costituivano il pubblico di riferimento più ampio, ma in SF6 sono le persone dai 15 ai 25 anni a dominare, e in realtà costituiscono più del 70 percento della base di giocatori.

"In questo contesto, ho la sensazione che il fatto che Street Fighter 6 ci siano così tanti personaggi nuovi di zecca sia davvero apprezzato."

In breve, Street Fighter oggi ha un pubblico abbastanza giovane che non ha lo stesso bisogno di vedere tornare i vecchi combattenti, cosa forse non così sorprendente considerando che una parte significativa degli utenti non era nemmeno nata quando Street Fighter IV debuttò nel 2008. Tuttavia, non è l'unica ragione; Anche Matsumoto sta pensando al futuro:

"Come marchio, crediamo anche che aumentare il numero di nuovi personaggi sia positivo per la storia futura di Street Fighter. Da questa prospettiva, questa volta abbiamo creato un roster composto principalmente da nuovi personaggi."

Tutti i personaggi del quarto anno sono completamente nuovi nel senso che non sono mai stati giocabili prima. Arjun e Yasmine sono entrambi nuovi creatori, mentre Bosch è apparso in World Tour come rivale (ma non era giocabile). Il quarto e ultimo personaggio è l'icona di Final Fantasy VII Tifa, che sta anche facendo il suo debutto in Street Fighter.