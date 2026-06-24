"Oltre mille ciglia è il minimo" per il prezzo delle console next-gen, afferma l'analista

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Temi tutto, scappa, cerca di affrontare il fatto che il costo diminuirà. I pessimisti avevano ragione; il prezzo della Steam Machine è minimo superiore a 1000 dollari, alimentato dal costo dei componenti nell'epoca di RAM costosa, storage e altro ancora. Per alcuni, questo rende la Steam Machine un dispositivo di nicchia più di quanto sarebbe stato prima, ma per altri segnala l'imminente ondata di aumento dei prezzi delle console.

Dopo la rivelazione del prezzo della Steam Machine, diversi analisti hanno parlato con Gamesindustry.biz su cosa significhi questo per il futuro dell'hardware e per l'intero settore. Joost Van Dreunen, autore della SuperJoost Playlist, ritiene che questa sia la nuova norma per i prezzi dell'hardware da gaming.

"A questo ritmo, la prossima generazione potrebbe non uscire prima del 2028, e quando lo farà, oltre il migliaio di dollari sarà il minimo. Anche i dispositivi esistenti vengono svalutati. Le aziende che producono i componenti necessari si sono completamente orientate verso la vendita agli hyperscaler, pagando un sovrapprezzo per costruire i loro data center," ha detto.

Van Dreunen potrebbe essere solo un analista, ed è stato l'unico a essere così audace da dire che $1000+ sono la nuova normalità per i prezzi delle console, ma altri analisti, tra cui Mat Piscatella di Circana, Piers-Harding Rolls di Newzoo e Emmanuel Rosier di Aldora, concordavano che i prezzi delle console sarebbero aumentati col tempo.