Omar Artan, accolto come eroe in Somalia, dice di non essere turbato per essere stato rimandato dagli Stati Uniti
Il miglior arbitro di calcio africano fu negato all'ingresso negli Stati Uniti.
Omar Abdulkadir Artan, l'arbitro di calcio scelto dalla FIFA per lavorare alla Coppa del Mondo 2026, ma a cui le autorità dell'immigrazione all'aeroporto internazionale di Miami gli hanno negato l'ingresso negli Stati Uniti nonostante avesse un visto valido, è tornato nel suo paese d'origine, la Somalia, ed è stato accolto come un eroe. Artan è stato scelto dalla Confederazione Africana di Calcio (CAF) come miglior arbitro africano nel 2025, e stava per diventare il primo somalo ad arbitrare una partita di Coppa del Mondo, un enorme risultato per un paese la cui nazionale non si è mai qualificata per una partita.
Immagini dell'arrivo di Artan, accolto da autorità, giornalisti e anche tifosi proprio fuori dall'aereo, sono state condivise da Nasra Bashir Ali, funzionario del governo somalo. Artan fu accolto con un mazzo di fiori e una grande bandiera nazionale che usò come mantello.
Secondo EFE, Omar Artan ha detto di non essere turbato per essere stato rimandato dagli Stati Uniti e ha ringraziato il sostegno ricevuto in tutto il mondo. "Continuerò a lavorare sodo e non mi scoraggerò. Vi prometto che nella prossima Coppa del Mondo andrò molto oltre e farò la storia".
Il suo rifiuto ha scatenato una reazione negativa in tutto il mondo e si aggiunge alla lista di casi in cui le politiche anti-immigrazione di Trump hanno colpito giocatori, staff e tifosi, negando o ostacolando l'ingresso nel paese.
"Omar Artan non si è limitato a qualificarsi per la Coppa del Mondo, ha fatto la storia come primo arbitro somalo ad arrivarci, e come il migliore d'Africa. Quel traguardo rimane comunque", ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS. "Il mondo è con voi come una sola famiglia, augurandovi resilienza ora e molte altre finali importanti a venire".