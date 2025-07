Ominent fa il suo ritorno nel trailer della storia di Grounded 2

HQ

Un nuovo trailer ci dà uno sguardo alla nuova storia di Grounded 2. A seguito degli eventi del primo gioco, che ha visto quattro adolescenti misteriosamente rimpiccioliti e collocati in un cortile pieno di insetti ostili, il mistero si è svelato ed è stato rivelato che dietro a tutto c'era la losca corporazione Ominent.

Nel nuovo trailer della storia, ci viene presentato per la prima volta Sloan Beaumont, il volto che gestisce il posto per Ominent, a quanto pare. Racconta l'intero trailer, dicendoci che non ci sono più esperimenti sui bambini e che Ominent ha piani enormi, nonostante il filmato mostri i suoi laboratori invasi da insetti.

Naturalmente, saremo ancora una volta rimpiccioliti per Grounded 2, affrontando insetti selvatici e controllati mentalmente a quanto pare. Non si sa se Ominent se ne sia andato per sempre, ma ci sarà sicuramente una presenza maligna ad aspettarci tra i fili d'erba.

Grounded 2 verrà lanciato il 29 luglio in accesso anticipato per Xbox e PC. Una versione PS5 verrà lanciata con l'uscita completa del gioco.