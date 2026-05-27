OMS: "La diffusione dell'Ebola sta attualmente superando gli sforzi di contenimento"

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L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta lanciando l'allarme sull'attuale epidemia di Ebola, che sta colpendo sia la Repubblica Democratica del Congo che i paesi vicini.

Come riporta The Guardian, il Direttore Generale dell'OMS, il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, conferma che le operazioni stanno venendo ampliate, ma che la rapida diffusione dell'Ebola sta "superando" questo sforzo.

"Stiamo rapidamente intensificando le operazioni, ma al momento l'epidemia ci sta superando," ha dichiarato in un comunicato.

Ha anche confermato che attualmente ci sono 220 morti sospettate in questa epidemia in corso, e che hanno incontrato una resistenza locale a mettere in quarantena i pazienti infetti. Ad esempio, i residenti del villaggio di Mongbwalu in Congo assaltarono un ospedale locale e bruciarono tende montate dai Medici Senza Frontiere. 18 abitanti confermati dell'Ebola sono poi fuggiti.

Un paziente sospettato in condizioni critiche è morto mentre tentava di fuggire dal suo letto d'ospedale. A quanto pare, ciò è dovuto alle diffuse teorie del complotto tra la popolazione locale.

L'epidemia è causata dal raro virus Bundibugyo, che non ha alcun trattamento o vaccino comprovati.