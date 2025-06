On-Together è la tua prossima ossessione per i giochi inattivi

C'è stata una certa rinascita nella categoria dei giochi inattivi negli ultimi tempi, soprattutto perché il lavoro d'ufficio continua ad essere popolare e comune. Questi giochi sono ideali per chi cerca un modo motivante per rimanere concentrati per lunghe sessioni di studio e durante le giornate lavorative, in quanto consentono di dissociarsi rapidamente e fare una piccola pausa tra le attività più importanti. Come parte dello spettacolo Wholesome Games Direct, ci è appena stata presentata la nostra prossima ossessione per l'ozio.

Conosciuto come On-Together, la descrizione del gioco spiega che mira a colmare un vuoto nella parte inferiore dello schermo e a permetterti di "incontrare i tuoi amici per sessioni di lavoro e studio mirate" e, in alternativa, di "sfruttare al massimo le tue pause con attività divertenti e mini giochi".

Per quanto riguarda ciò che questi includono, possiamo aspettarci minigiochi di basket, sessioni di relax al bar, battute di pesca spontanee e altro ancora, tutti progettati per rendere più gestibili le lunghe giornate intrappolate alla scrivania.

Non c'è ancora una data di uscita collegata a On-Together.