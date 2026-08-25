Once Human avrà il suo "più grande aggiornamento di contenuti fino ad oggi" a ottobre

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NetEase ha preparato molte prelibatezze per i suoi fan come parte dello show Opening Night Live di Gamescom di quest'anno, con un annuncio importante che ruota attorno a Once Human, il titolo survival che è appena arrivato anche su PS5 e Xbox Series X/S dopo essere stato precedentemente presentato su PC.

Durante il programma condotto da Geoff Keighley, è stato rivelato Once Human che presto avrà un'espansione oceanica chiamata Isles of Abyss, considerata anche il "più grande aggiornamento di contenuti fino ad oggi" per il progetto.

Per quanto riguarda ciò che questa espansione porterà sul tavolo, ci è stato detto che aggiungerà una "rivoluzionaria esperienza di gioco di sopravvivenza" e che questa si estenderà attraverso isole, la superficie dell'oceano e le profondità marine. Naturalmente, il mondo sarà pieno di pericoli e pericoli, non ultimi tra cui navi fantasma, colossi meccanici e imponenti creature marine. Il giocatore dovrà navigare tra queste minacce costruendo una propria Fortezza Marina, trasformandola da semplice zattera a potente nave dotata di cannoni e altri strumenti offensivi.

NetEase non ha ancora rivelato la data esatta in cui arriverà l'espansione Isles of Abyss di Once Human, ma ci è stato detto che sarà in ottobre, quindi restate sintonizzati per ulteriori informazioni e notizie.