Once Upon a Katamari esce il 24 ottobre, ed è strano come ci si aspetterebbe

HQ

Sappiamo da circa un mese che Bandai Namco sta rilasciando un nuovo gioco di Katamari Damacy per la prima volta in 14 anni. E ora abbiamo il filmato di apertura di Once Upon a Katamari, e con esso arriva l'idea che il gioco uscirà il 24 ottobre 2025. Le piattaforme saranno Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il film di apertura presenta una canzone interpretata da chelmico e la musica è stata composta da Yuu Miyake. Il video stesso mostra la folle e strana azione del simulatore di rotolamento della palla che ci aspettiamo dalla serie.

Guarda il filmato di apertura proprio qui in Gamereactor... e aspetta pazientemente ottobre.