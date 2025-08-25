news
Once Upon a Katamari
Once Upon a Katamari esce il 24 ottobre, ed è strano come ci si aspetterebbe
Lo strano simulatore di rotolamento della palla di Bandai Namco (?) sta per ottenere un gioco nuovo di zecca per la prima volta in 14 anni.
HQ
Sappiamo da circa un mese che Bandai Namco sta rilasciando un nuovo gioco di Katamari Damacy per la prima volta in 14 anni. E ora abbiamo il filmato di apertura di Once Upon a Katamari, e con esso arriva l'idea che il gioco uscirà il 24 ottobre 2025. Le piattaforme saranno Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
Il film di apertura presenta una canzone interpretata da chelmico e la musica è stata composta da Yuu Miyake. Il video stesso mostra la folle e strana azione del simulatore di rotolamento della palla che ci aspettiamo dalla serie.
Guarda il filmato di apertura proprio qui in Gamereactor... e aspetta pazientemente ottobre.
HQ