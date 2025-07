Once Upon a Katamari, primo nuovo gioco in 14 anni, viene lanciato quest'anno ovunque

Un nuovissimo gioco della serie Katamary Damacy è stato rivelato oggi durante il Nintendo Direct Partner Showcase. Questa serie di giochi stravaganti, surreali e avvincenti di Bandai Namco, che ha compiuto 20 anni l'anno scorso, ha visto una rinascita con Katamari Damacy Reroll, un remake lanciato su Nintendo Switch e altre console nel 2018. Sono seguiti altri remake, ma ora abbiamo finalmente una nuova entrata nella serie, per la prima volta in 14 anni: Once Upon a Katamari.

In questo nuovo gioco, il Re di Tutto il Cosmo stava armeggiando con una pergamena e distrugge accidentalmente la terra e le stelle. Ora dobbiamo far rotolare il katamari, cioè questa sfera gigante composta da diversi oggetti raccolti nel Giurassico, nell'era glaciale, nel Giappone storico e in altri livelli.

Ci saranno anche opzioni multiplayer, locale e online, molte opzioni di personalizzazione e una colonna sonora con temi di tutto il franchise.

Once Upon a Katamari verrà lanciato il 23 ottobre per Nintendo Switch 2, Switch 1, PS5, Xbox Series X/S e PC.