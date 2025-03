Once Upon A Puppet gode del trailer finale prima del lancio di aprile

HQ

La scuola di titoli oscuri a scorrimento laterale come Limbo, Inside o Little Nightmares ha ora un nuovo contendente in questa nicchia. Once Upon A Puppet è la storia di enigmi e livelli dinamici in cui controlliamo un piccolo burattino di legno e ieri sera, durante lo showcase Future Games Showcase, ha svelato un nuovo trailer ricco di trailer, molto fascino e una data di uscita.

Tra le sue principali attrazioni, Once Uopn a Puppet presenta il controllo simultaneo dei personaggi Drev e Snow, livelli manipolabili e mutevoli, molti oggetti da collezione e puzzle intelligenti.

Once Upon A Puppet arriverà il 23 aprile per PC (tramite Steam), PlayStation 5, Xbox X|S Series e Nintendo Switch. Inoltre, è già verificato per Steam Deck.