Once Upon a Time in Hollywood sta ottenendo un sequel su Netflix

Dopo che tutti noi abbiamo pensato che fosse uno strano pesce d'aprile, si scopre che Once Upon a Time in Hollywood sta davvero ottenendo un sequel. L'ultimo film di Tarantino ha visto Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie vivere vite di vari livelli di glamour a Hollywood prima di affrontare alcuni membri del culto di Charles Manson.

Cliff Booth, il personaggio di Brad Pitt e l'uomo più normale del film del 2019, sarà al centro di questo nuovo film. Secondo Deadline, il processo per portare il progetto su Netflix è stato il seguente: Tarantino scrive la sceneggiatura del potenziale sequel prima di decidere che non vuole che sia il suo ultimo film. Pitt poi legge la sceneggiatura e ottiene la benedizione di Tarantino per passarla a David Fincher. Fincher, altrettanto impressionato, vuole fare il film, ma poiché è un'esclusiva di Netflix, verrà dallo streamer.

Alcuni fan potrebbero essere delusi nel sapere che Tarantino non sarà sulla sedia del regista, ma ha comunque scritto il film, quindi non sarà del tutto senza la sua influenza. A quanto pare è anche pronto per un grande giorno di paga per i diritti di sceneggiatura.

Dato che Pitt ha vinto un Oscar per il ruolo di Cliff Booth, e il personaggio stesso sembra avvolto nel mistero per la maggior parte delOnce Upon a Time in Hollywood tempo, possiamo capire perché c'è interesse a realizzare questo sequel. Speriamo solo che possa fare a meno di DiCaprio, che non sembra voler firmare per un altro round di Rick Dalton.