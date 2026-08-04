Ondata di caldo è "un disastro nazionale" in Corea del Sud, secondo il suo presidente

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Il presidente sudcoreano, Lee Jae Myung, ha definito l'ondata di caldo record che ha colpito il paese asiatico un disastro nazionale, riporta Reuters. Lee ha esortato un sostegno più forte alle persone colpite, controlli sui sistemi elettrici e una riprogettazione della risposta al disastro del paese, poiché si prevede che il caldo estremo continui.



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Come abbiamo già visto in Francia, Spagna o Regno Unito, l'ondata di caldo ha anche ucciso 19 persone in Corea del Sud e causato più di 2.000 malattie legate al caldo. Come al solito, la maggior parte dei decessi è avvenuta tra anziani, con 13 vittime che superano gli 80 anni.

La Corea del Sud sta vivendo temperature e avvertimenti senza precedenti in questi giorni. Il rapporto sottolinea come Yangsan abbia raggiunto i 42,5°C, la temperatura più alta registrata in 122 anni di osservazioni, mentre Seoul ha ricevuto il suo primo allarme di ondata di caldo severo, spingendo a consigliare di sospendere il lavoro all'aperto, lo sport e l'agricoltura.

Quest'estate, sempre più paesi nel mondo si trovano ad affrontare situazioni di caldo estremo e senza precedenti, spingendoli a rafforzare la loro strategia di risposta in futuro.