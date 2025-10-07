In un momento in cui sembra che molti film politici adottino un approccio più ampio, mordendo più di quanto possano masticare (guardandoti, Eddington), il focus ristretto diOne Battle After Another Paul Thomas Anderson offre abbastanza per commentare senza farti sentire come se l'uomo dietro l'obiettivo credesse di aver capito tutto riguardo allo stato politico del suo paese.

Invece di mettere in piedi una controfigura di un uomo arancione come Thanos per essere epicamente ostacolato alla fine del film, One Battle After Another ci mostra la storia dei French 75, un gruppo rivoluzionario che si è sciolto 16 anni prima dei giorni nostri. Solo alcuni dei suoi membri non sono stati catturati o uccisi nel momento in cui riprendiamo gli eventi principali della storia, ma l'uomo che dà loro la caccia non si è ancora arreso e spera di catturare un certo Bob Ferguson alias Ghetto Pat (Leonardo DiCaprio) e sua figlia Willa (Chase Infiniti) per completare il suo gruppo di rivoluzionari.

Ciò che segue è una storia costantemente tesa e sorprendentemente divertente sui restanti membri della resistenza che si radunano intorno a Willa mentre cercano di tenerla lontana dalle grinfie del colonnello Lockjaw. Non è necessariamente ricco di azione, anche se gli scontri a fuoco che otteniamo sono d'impatto e sono tremendamente girati. Probabilmente avete già sentito parlare della scena dell'inseguimento in auto e mentre la persona seduta accanto a me si addormentava fino a quando non hanno iniziato a risuonare gli spari, non riuscivo a distogliere lo sguardo nonostante arrivasse verso la fine di una durata di 2 ore e 50 minuti.

Le esibizioni sono la principale fonte di intrattenimento per tutta la durata di questa lunga durata. La macchina da presa è stellare, ma uno zoom adorabile non mi avrebbe tenuto gli occhi aperti nello stesso modo in cui Leonardo DiCaprio ha dato vita a Ghetto Pat. L'agitato ex rivoluzionario è tanto guardabile quanto riconoscibile, e le scene del secondo atto con il personaggio di Benicio del Toro mi sono sembrate una commedia di amici che mi sarebbe piaciuto vedere di più. Sean Penn è il vero punto di forza qui, però, e la sua interpretazione di Lockjaw porta avanti un cattivo che sembra una rarità al giorno d'oggi. È minaccioso, ma allo stesso tempo piuttosto parodistico. Una minaccia che dovrebbe essere presa sul serio, fino a quando non apre bocca. Non è un personaggio sciocco in alcun modo, ma uno che si sente più umano di Terminator a causa delle sue debolezze senza PTA che richiede un tragico retroscena per lui.

Anche se One Battle After Another non si trattiene esattamente oltre il suo benvenuto, cade vittima di un po' di gonfiore. Come accennato, questo film dura quasi 3 ore. È un bel po' di tempo per il mio cervello confuso da Instagram Reels, e anche se in nessun momento mi sono strappato i peli e ho controllato l'orologio, ho pensato che avrebbe potuto essere ritmato un po' meglio. C'è un po' troppa indulgenza nella trama, che non sempre sembra servire attivamente i nostri personaggi o la nostra storia. Ci sono un sacco di piatti che vengono destreggiati qui, e alcuni di essi finiscono per sentirsi rotti sul pavimento. Il personaggio del cacciatore di taglie, ad esempio, sembra tristemente sottorappresentato nella trama considerando che compie una delle azioni più importanti del film, portando alla sopravvivenza di Willa in un momento chiave.

Ho anche trovato la colonna sonora un po' troppo insistente. Le sue melodie di pianoforte sono benvenute all'inizio, e un buon accompagnamento alla sensazione di tensione del film, ma sopravvivono alla loro buona volontà verso la fine del film. Per il resto, il suono è nitido e chiaro e si abbina bene alle immagini più grintose del film.

One Battle After Another Potrebbe non essere il capolavoro seminale che l'attuale consenso vorrebbe farvi credere, ma è un viaggio dannatamente buono e ha alcune interpretazioni stellari dei grandi di Hollywood e dei futuri grandi. Un'aggiunta molto bella alla filmografia complessiva di PTA.

