One Battle After Another apre a $ 48,5 milioni al botteghino con un budget di $ 130 milioni

"One Battle After Another di Paul Thomas Anderson ha dato il via alla sua corsa radicale al botteghino durante il fine settimana, e mentre le comunità cinematografiche sui social media possono essere ossessionate dal thriller politico, sembra che il pubblico in generale abbia bisogno di un po' più di convinzione.

Secondo Box Office Mojo, One Battle After Another ha incassato 48,5 milioni di dollari al botteghino globale. Anche se questo potrebbe sembrare deludente per un film che apparentemente ha bisogno di qualcosa come 300 milioni di dollari per andare in pareggio, la Warner Bros. potrebbe non essere ancora in grado di sudare proiettili.

Come abbiamo visto con Sinners all'inizio di quest'anno, i film originali che sono R-rated a volte hanno bisogno di un po' di clamore per far girare la palla. One Battle After Another ha goduto di recensioni stellari da parte della critica, e se tra il pubblico si diffonde la voce che questo è davvero un must-see, potremmo vedere costanti guadagni al botteghino.

Oppure no, a seconda dei casi. Dovremo aspettare e vedere, ma in questo momento One Battle After Another non ha molti contendenti importanti nel suo genere e spazio. Alcuni spettatori sono andati a vedere Gabby's Dollhouse: The Movie, e l'ultimo film di Demon Slayer ha ora superato i 600 milioni di dollari a livello globale, ma non siamo sicuri che ci siano molti spettatori che guardano lo schermo chiedendosi se dovrebbero vedere Gabby's Dollhouse o l'ultimo film di PTA.