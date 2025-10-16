One Battle After Another destinato a perdere 100 milioni di dollari al botteghino

HQ

Mentre ogni anno c'è un film di Barbie o Oppenheimer o Minecraft che ci fa pensare che le sale siano salve, sembra che ci siano molti film che non riescono ancora ad attirare il pubblico nonostante solide premesse, recensioni e altro ancora.

Variety riporta che molti dei probabili contendenti agli Oscar di quest'anno hanno sofferto enormemente nelle sale. The Smashing Machine di Dwayne Johnson e "One Battle After Another di Paul Thomas Anderson" sono entrambi apparentemente destinati a perdere i soldi degli studios.

Con One Battle After Another, la Warner Bros. non solo porrà fine alla sua serie di successi al botteghino, ma potenzialmente perderà anche circa 100 milioni di dollari allo studio. Il suo attuale bottino di $ 140 milioni è visto come impressionante, ma considerando che si pensa che circa $ 200 milioni siano stati spesi per il film, avrebbe bisogno di molti più soldi.

Perché la gente non vede questi film? Beh, secondo l'analista del botteghino di Fandango Shawn Robbins, non c'è abbastanza FOMO. "Questi film di prestigio non sono riusciti a creare un senso di FOMO tra il pubblico", Ha detto Robbins. "Non erano abbastanza eventizzati".

Robbins sottolinea anche che, poiché i film arrivano in streaming molto prima di quanto non facessero in passato, non c'è un senso di urgenza nel vederli sullo schermo più grande quando possono semplicemente aspettare qualche settimana per vivere l'esperienza dell'home cinema.