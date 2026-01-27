One Battle After Another guida le nomination ai BAFTA, con Sinners subito dietro

HQ

Proprio come abbiamo avuto le nomination agli Oscar la scorsa settimana, ora tocca ai BAFTA condividere la loro lista dei candidati per la cerimonia di premiazione 2026. Probabilmente non ti sorprenderà vedere quali film compongono il maggior numero di candidati quest'anno, dato che ci sono nomi familiari.

Puoi consultare la lista completa dei candidati sul sito dei BAFTA, ma se vuoi un rapido riepilogo possiamo dirti che One Battle After Another di Paul Thomas Anderson guida la cerimonia di premiazione con ben 14 nomination, seguito da Sinners con 13 e Hamnet e Marty Supreme a pari merito con 11 nomination.

Hamnet, Marty Supreme, Sentimental Value, Peccatrici e One Battle After Another compongono la lista del Miglior Film, con Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Jesse Plemons, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet e Robert Aramayo in palio come Miglior Attore. Miglior Attrice è altrettanto alta, con Jessie Buckley, Emma Stone, Chase Infiniti, Kate Hudson, Rose Byrne e Renate Reinsve in corsa.

Quale film pensi dovrebbe portare a casa più oro ai BAFTA?