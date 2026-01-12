One Battle After Another vince il maggior numero di premi di qualsiasi film ai Golden Globe 2026

HQ

I Golden Globe si sono svolti ieri sera negli Stati Uniti, e da loro abbiamo forse dato un'occhiata a quali film e serie TV vinceranno il maggior numero di premi mentre attendiamo altre grandi cerimonie più avanti nell'anno. Il One Battle After Another di Paul Thomas Anderson è stato il grande argomento di ieri sera, dato che sembrava vincere un premio dopo l'altro.

In totale, One Battle After Another ha vinto quattro premi ai Golden Globe. Uno per Miglior Film - Commedia/Musical, oltre a Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura e Miglior Attrice Non Protagonista (Teyana Taylor). Anche se One Battle After Another potrebbe non essere direttamente una commedia, i Golden Globe sono spesso famosi per inserire qualsiasi momento un po' leggero nella categoria Commedia/Musical. L'abbiamo visto dieci anni fa con The Martian, per esempio.

Altrove, non abbiamo visto altri film ottenere altrettante vittorie, dato che sembra che i premi del cinema 2025 saranno molto più divisi rispetto ai loro omologhi videoludici. Sinners, Hamnet, The Secret Agent e KPop Demon Hunters hanno ricevuto due premi ciascuno, con If I Had Legs I'd Kick You, Marty Supreme e Sentimental Value che si sono aggiudicati un premio tutto loro.