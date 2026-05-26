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Abylight si è guadagnato il suo posto come punto di riferimento nei generi simulatore di gestione, 'tycoon' e city-builder grazie al duro lavoro, sudore, sangue e lacrime. Questo è dovuto in gran parte al suo elegante design di villa romana che può crescere in un nuovo impero, come si vede in Citadelum, ma anche grazie al suo ambizioso e caotico costruttore di campo militare di addestramento, One Military Camp. Il titolo segnò un salto in avanti negli sviluppi dello studio e come editore, ponendoci nel ruolo di direttore di un piccolo campo militare da cui reclutare, addestrare e mantenere un nuovo gruppo di cadetti sani e motivati, trasformandoli in soldati d'élite e riconquistando tutto il territorio dominato dal crudele dittatore Dragan.

One Military Camp è stato rilasciato nel 2023 su PC, seguito successivamente da versioni per PlayStation e Xbox, e ora tocca l'ultima versione su Nintendo Switch. Da quel primo OMC, abbiamo provato il gioco più volte, ma non avevamo passato abbastanza tempo da dargli una valutazione e una recensione approfondita fino ad ora. Così oggi indossiamo i nostri cappelli a quattro angoli, pettiniamo i nostri folti baffi e pratichiamo le nostre voci autoritarie per unirci al sergente istruttore nel sollevare l'ultimo baluardo della libertà (e del caos) in queste terre. Attenzione!

Come ho detto, One Military Camp è un costruttore di accampamenti militari che rapidamente si evolve in un responsabile di campo e, alla fine, ti trasforma in uno stratega militare nella campagna per riconquistare le terre dalle forze di Dragan. Non farti prendere dal panico, perché le missioni di combattimento si basano su un tasso di successo determinato dalla preparazione e dalla specializzazione delle tue truppe schierate, quindi non dovrai preoccuparti di perdite o di dover dare tristi notizie alle famiglie... Almeno, non all'inizio. La vera sfida sarà mantenere quei soldati attivi, felici, ben equipaggiati e nutriti per tutta la durata della campagna militare.

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La cosa più importante per il successo è mantenere sempre un equilibrio tra le provviste che entrano nel campo, quelle consumate e le attività svolte dai soldati semplici. Puoi mandarli in addestramento di base e, una volta acquisite certe competenze, promuoverli a soldati specialisti, ognuno con ruoli sempre più specifici. Le prime missioni richiederanno a malapena l'invio di un paio di soldati con un po' di esperienza in armi e comunicazioni, ma presto ti ritroverai a bisogno di spie, piloti, piloti di carri armati e ogni sorta di combattente altamente qualificati. Inoltre, hanno bisogno di una buona notte di sonno, quindi devi offrire loro un alloggio tranquillo, lontano dal rumore delle sale di addestramento e dagli eliportoporti per il dispiegamento truppe. Dovrai costruire edifici di servizio, come infermerie, mense e centri di ricerca, oltre a magazzini per forniture specifiche come cibo, medicine o munizioni. Tutti devono avere vie di accesso, illuminazione e corrente per funzionare. Ti senti sopraffatto? Ragazzo, là fuori è guerra. Riprenditi!

E chi paga tutto questo? Beh, oltre al successo della missione, dovrai anche mantenerti raccogliendo fondi per la causa nelle città liberate, oltre a contare su di loro per le campagne di reclutamento che portano nuovi soldati... Ti senti un po' sopraffatto? Forse dovresti esserlo, ma la verità è che tutte queste opzioni si sbloccano progressivamente lungo una curva che lo studio ha calibrato e affinato con cura grazie ai feedback della sua community, con cui hanno co-sviluppato i contenuti fino alla versione completa. One Military Camp è uno di quei giochi con un concetto molto semplice da comprendere ma con un ritmo di ottimizzazione che richiederà molto tempo per essere padroneggiato.

Perché in un sistema con così tante variabili sconosciute (come disertori, malattie, distorsioni alle caviglie o attacchi nemici), far fare a tutti ciò che devono fare è piuttosto complicato. E ancor di più se vuoi che lo facciano volontariamente. Un consiglio: non risparmiare sulle spese di intrattenimento e mantenere sempre i prezzi bassi. Un soldato o un operaio felice vale più di cinque reclute alle prime armi...

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E non dovresti nemmeno allarmarti troppo, perché One Military Camp nasconde anche la sua apparente serietà militare dietro una tenda di personaggi cartooneschi, con alcuni davvero... dialoghi strani. Penso che la musica sia un vero successo, con un 'jingle' a metà strada tra la sigla del film 'The Great Escape' e una di quelle bande musicali americane delle scuole superiori. Ha sempre un ritmo piacevole che fa scorrere le ore quasi senza che tu te ne accorga davanti allo schermo.

Anche se... Non sono solo uniformi impeccabili e stivali lucenti. One Military Camp è arrivato su Nintendo Switch 2, sì, ma penso che il porting sia un po' deluto nel raggiungere l'integrazione completa con la piattaforma. A livello tecnico e prestazionale, ho poco di cui lamentarmi: il gioco gira senza problemi, e ho notato solo un po' di rallentamento quando effettua salvataggi automatici o quando selezioni un recluta specifico, quando ci sono decine di persone sullo schermo che operano autonomamente. Ma a volte ho trovato frustrante non poter selezionare comodamente comandi o elementi nei vari sottomenu per individui ed edifici, e questo perché è esattamente la stessa interfaccia portata che vedresti su uno schermo grande su un PC o su una console domestica. Nel Dock non ci sono problemi, ma se vuoi sfruttare al massimo la modalità portatile della Switch 2, dovrai tenere d'occhio tutto attentamente.

Penso anche che l'albero delle abilità di ricerca (che sblocca nuovi edifici e, di conseguenza, nuove specializzazioni di truppe) dovrebbe essere un po' più intuitivo, e se sei un po' goffo, come me, nel tenere tutto in giro nei simulatori di gestione, potresti frustrarti se non ci riesci bene al primo tentativo. Eppure, mi sono ritrovato incollato allo schermo con One Military Camp, proprio come con Citadelum. Il suo ciclo infinito di cose da fare lo rende un ottimo intrattenimento per passare le ore, e anche se mi piacerebbe vedere menù più grandi nella versione portatile, non mi fermerò finché non avrò guidato i miei ragazzi alla vittoria.