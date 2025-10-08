One Military Camp inizia la formazione anche su PS5 e Xbox Series

HQ

Il gioco di strategia e gestione della base di Abylight One Military Camp sposterà presto le sue truppe in un nuovo campo di addestramento. O meglio, due nuovi spazi, visto che il titolo, a cui abbiamo già dedicato alcune impressioni prima della sua uscita originale, annuncia ora il suo lancio su PlayStation 5 e Xbox Series il 15 ottobre, dopo aver trascorso due anni trincerato su PC.

One Military Camp ti vede gestire un campo di addestramento e tutti i suoi servizi per guidare i civili comuni a diventare i migliori soldati che potresti desiderare. Naturalmente, l'esperienza è ben articolata con un senso dell'umorismo unico e piena di riferimenti a film e videogiochi classici. Pensa più sulla falsariga di Theme Hospital, della serie Anno o di Hogs of War, per citare alcuni esempi classici.

La versione console di One Military Camp include l'intera campagna, con oltre 100 missioni, la modalità Sandbox, tutti i biomi introdotti come DLC gratuiti e opzioni di personalizzazione complete per il tuo gioco. Inoltre, è stato progettato un nuovo sistema di controllo per ospitare i controller DualSense e Xbox e la risoluzione è stata aumentata a 4K, oltre ad altri miglioramenti. Dai un'occhiata al trailer della versione console di One Military Camp qui sotto.