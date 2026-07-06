One More Level ha idee per Ghostrunner 3

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Ghostrunner 3 potrebbe non essere affatto vicino al momento, ma a quanto pare gli sviluppatori di One More Level hanno alcune idee per una conclusione definitiva della storia di Jack Ghostrunner, oppure per uno spin-off ambientato nello stesso universo.

Il CEO e capo studio di One More Level, Szymon Bryła, ha spiegato che, anche se alcune idee interessanti potrebbero nascere abbastanza rapidamente, alla fine la decisione di realizzare Ghostrunner 3 spetta all'editore.

"Sarebbe fantastico, probabilmente avremmo anche qualche idea per una conclusione degna della trilogia o uno spin-off. Tuttavia, anche se noi come One More Level siamo i creatori di questo marchio, la decisione finale spetta a 505 Games, che detiene i diritti su questa IP," ha detto a Insider Gaming.

Valor Mortis è la priorità attuale di One More Level. In uscita questo ottobre, avrà alcuni dei combattimenti frenetici che conosciamo dai giochi Ghostrunner, ma il suo mondo è completamente diverso. Se avrà un grande successo, forse spinge Ghostrunner 3 ancora più avanti, ma One More Level di solito è abbastanza veloce a rivelare e pubblicare i suoi ultimi giochi, considerando che il sequel di Ghostrunner è uscito 3 anni fa.