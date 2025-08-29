One More Level vuole mostrare ai fan dei Soulslike "qualcosa di diverso" con Valor Mortis

Una delle stelle della Gamescom di quest'anno è stata One More Level Valor Mortis. Lo sviluppatore, noto soprattutto per aver realizzato la serie Ghostrunner, sta scambiando l'estetica cyberpunk con l'era napoleonica e si sta allontanando dalla pura follia d'azione per esplorare invece il regno dei Soulslike.

Chiunque abbia seguito il settore dei videogiochi nella memoria recente avrà fin troppo familiarità con l'enorme quantità di nuovi progetti Soulslike, giochi che condividono tutti filosofie e strutture di design simili. Con Valor Mortis che cerca di unirsi a questa collezione, abbiamo chiesto al lead level designer Damian Wójcik perché lo studio ha voluto allontanarsi da ciò per cui i fan lo conoscono meglio per cimentarsi invece in questo dominio saturo.

Wójcik ha spiegato: "Sì, è nato dal momento che tutti noi amiamo i Soulslike e volevamo spingere un po' di più l'idea dei giochi d'azione. Volevamo trovare una nuova direzione, qualcosa di diverso dal Ghostrunner e dallo stile cyberpunk. Quindi sì, abbiamo deciso di fare un tentativo, di usare la nostra conoscenza di Ghostrunner, della prospettiva in prima persona e provare a creare un Soulslike, qualcosa di nuovo e fresco per le persone, perché abbiamo sentito molto dire che ci sono molti giochi Soulslike in questo momento e vogliamo solo mostrare loro qualcosa di diverso".

Ma solo perché Valor Mortis è un gioco Soulslike non significa che non abbia qualche asso nella manica. In effetti, l'eredità Ghostrunner risuona ovunque, consentendo a Valor Mortis di distinguersi per avere una prospettiva in prima persona e uno stile di combattimento più veloce e fluido. Abbiamo chiesto a Wójcik di mantenere alcune Ghostrunner scelte creative in Valor Mortis, a cui ci ha risposto:

"Non vogliamo lasciarci alle spalle l'identità di Ghostrunner, quindi volevamo implementarne un po' qua e là. Ovviamente potrai vedere di più nell'intero gioco. Ma sì, ci sono alcune parti di Ghostrunner che abbiamo effettivamente aggiunto qui, ma ovviamente il ritmo è un po' più lento. Ma sì, può essere veloce. Se padroneggi il gioco, può comunque essere veloce, giusto?"

Puoi vedere l'intervista completa qui sotto per scoprire anche perché One More Level ha scelto l'ambientazione dell'era napoleonica e anche alcune delle altre scelte creative che lo studio ha offerto per vedere il gioco distinguersi dagli altri Soulslike. Inoltre, non perdetevi la nostra recente anteprima basata sul tempo trascorso con il titolo alla Gamescom.