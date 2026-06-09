One Piece: Grand Gourmet annunciato

Se One Piece e il cibo sono tra i tuoi principali interessi, dovresti dare un'occhiata al recente annunciato One Piece: Grand Gourmet, presentato durante il Nintendo Direct. In questa avventura pixelata, puoi cucinare e gestire un ristorante nell'universo di One Piece, e l'intero aspetto è vibrante quanto sembra.

Tra le altre cose, saranno disponibili ben 400 personaggi, e potrai vedere il primo trailer del gioco qui sotto. One Piece: Grand Gourmet è previsto per il 23 ottobre su Nintendo Switch, Switch 2 e Steam.