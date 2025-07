OneOdio Focus A6

Le cuffie come segmento tecnologico sono un luogo molto vario in quanto da un lato puoi trovare una moltitudine di opzioni più convenienti ma dall'altro ci sono alcuni gadget davvero costosi pensati per audiofili e appassionati. Spesso si ha l'impressione di avere accesso alle migliori funzionalità e sistemi solo sborsando un sacco di soldi, ma ci sono aziende che li offrono a una frazione del prezzo, aziende che includono OneOdio attraverso la sua gamma Focus.

Recentemente, OneOdio ha debuttato un nuovissimo modello di cuffie noto come Focus A6, un gadget che mira a costruire e affrontare molte delle principali critiche sollevate all'A5, e l'ho messo alla prova. Immediatamente, ho due pensieri che vale la pena menzionare, il primo è che per circa £ 65 ottieni molte caratteristiche e tratti ammirevoli, ma il secondo è che molte di queste sono versioni rudimentali e grezze di ciò che è diventato perfezionato altrove. Ci si aspetterebbe tanto da cuffie economiche come queste, ma si inizia a chiedersi se non sia meglio spendere di più e acquistare invece un modello più premium.

Ad ogni modo, iniziamo parlando del Focus A6 e della sua qualità costruttiva e aspetto. Immediatamente, dopo aver estratto queste cuffie dalla scatola, noterai che hanno un aspetto piuttosto sgargiante con un'elegante tavolozza di colori nero e oro o bianca e argento e un design che presenta padiglioni auricolari in ecopelle. Sono molto leggeri, hanno una struttura pieghevole che li rende facili da trasportare, sono comodi grazie alla pelle e i padiglioni offrono molto spazio, riducendo l'affaticamento delle orecchie dopo lunghi periodi di utilizzo. Sarai anche in grado di usarli per molto tempo ogni volta poiché è stato promesso che avranno una durata della batteria di 75 ore, cosa che posso attestare dal fatto che non ho ancora avuto bisogno di caricarli...

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, in realtà non c'è molto altro da notare, poiché ci sono un totale di tre pulsanti (l'interruttore di alimentazione, il volume su/giù e ANC), con solo ANC che fa qualcosa di notevole. In sostanza, questo pulsante è il modo in cui si passa manualmente tra la cancellazione attiva del rumore, la modalità Trasparenza e la funzione disattivata. La mia esperienza è che l'ANC è abbastanza forte (a -48db), quasi schiacciante a volte, e questo si traduce in una grande riduzione del rumore esterno, ma per lo più solo se si dispone di musica a volume decente che si riversa attraverso gli altoparlanti interni allo stesso tempo. Ho anche notato una differenza minima tra la modalità ANC e la modalità Trasparenza, anche se la disattivazione della funzione ha ridotto la pressione sul mio cranio e ha reso il mondo esterno molto più evidente e rumoroso. Ancora una volta, è un esempio piuttosto rudimentale di come funziona l'ANC, poiché ho notato una migliore incorporazione negli auricolari, anche se non che troveresti ANC in molti dispositivi che costano meno di Mario Kart World in questi giorni...

Per quanto riguarda le funzionalità, la connettività è un vantaggio enorme, che richiede uno sforzo minimo o nullo per far sì che il telefono si unisca a uno smartphone o a un PC. Utilizza principalmente connessioni wireless, poiché l'unica porta disponibile è una USB-C che, sebbene in grado di fungere da punto di connessione cablato, richiederà un investimento aggiuntivo poiché il cavo incluso è corto e progettato per la sola ricarica. Una volta che il dispositivo è collegato e l'audio inizia a fluire, si ottiene una qualità audio variabile dal driver dinamico da 40 mm.

Ho scoperto che alcune canzoni, in particolare quelle con una maggiore attenzione ai bassi, faticano a fornire un profilo sonoro equilibrato e di qualità, mentre le canzoni più sottili sono migliori. Detto questo, c'è un certo grado di suono lavato che non cattura la profondità della maggior parte della musica e, sebbene questo sia sicuramente un punto negativo, è anche quello che ci si dovrebbe aspettare da un paio di cuffie molto più convenienti come questa. Inoltre, un'altra cosa di cui vale la pena essere consapevoli è che queste cuffie sbiadiscono gravemente l'audio. Quello che voglio dire è che l'audio che stai riproducendo sarà ascoltato dalle persone nelle vicinanze, poiché il sigillo e il modo in cui i driver emettono l'audio significheranno che non c'è sottigliezza in questi, qualcosa che vale la pena notare soprattutto se intendi indossare e utilizzare il Focus A6 quando sei in pubblico.

Per coloro che intendono utilizzare Focus A6 per una gamma più ampia di contenuti multimediali oltre alla musica, ci sono una varietà di modalità dedicate, che vanno da Cinema Mode e Game Mode, oltre a modi per regolare il profilo audio migliorando i bassi o il proprio profilo personalizzato, il tutto tramite l'app dedicata. È un sistema pulito e snello e in pratica influenzerà in modo significativo il modo in cui la tua musica suona attraverso queste cuffie, ma vorrei che il profilo audio fosse un po' più equilibrato e ricco in primo luogo e meno indulgente su profili definiti per aumentare la qualità della tua musica.

Quindi, tutto sommato, il Focus A6 per OneOdio è quasi quello che ci si aspetterebbe da un pezzo di tecnologia piuttosto conveniente. Ci sono alcuni tratti e idee ammirevoli qui, che offrono un assaggio di ciò che è adeguatamente realizzato in una tecnologia molto più premium. Non è in grado di offrire un audio davvero memorabile e l'ANC, come altro punto, va bene nel migliore dei casi. Ma anche se è chiaramente un passo indietro rispetto ad altri modelli, non si può negare che questo dispositivo offre molte funzioni e tecnologia, oltre a una durata della batteria che la maggior parte dei concorrenti potrebbe solo sognare, il tutto a un prezzo rispettabile. Forse in futuro OneOdio capirà come incorporare anche una custodia per il trasporto nel cartellino del prezzo...