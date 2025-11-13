OnePlus 15

HQ

Togliamolo di mezzo. Al momento della stesura di questa recensione, il prezzo finale non è stato confermato, ma è sicuro al 99% che sarà di 999 Euro per il modello base da 12GB/256GB. Non sono sicuro di quanto costi l'esemplare in prova con 16GB/512GB, ma stiamo ipotizzando circa 1150 Euro. Ma il prezzo è stato davvero una grande sorpresa, dato che avevo temuto 1300 o anche 1500 Euro o più, dato che gli aumenti di prezzo sembrano dilagare all'interno del settore. Quindi, ottimo prezzo, ed è combinato con un'ottima qualità costruttiva, fotocamera, display e, non da ultimo, una batteria enorme.

Lo adoro, 7300 mAh è proprio quello di cui ho bisogno, combinato con la versione ottimizzata di Android 16 di OnePlus. Posso fare due giorni di fila senza ricaricare, cosa che fa a 120 Watt / 50 Watt in modalità wireless. Questo dovrebbe essere standard per tutti i telefoni: più di un decennio di paura di esaurire la durata della batteria prima di tornare a casa la sera è ormai finito. A proposito di caricabatterie, prendi l'offerta in bundle sul sito web, perché non c'è un caricabatterie né una cover per telefono inclusa nella confezione, il che sarebbe stato bello, ma c'era da aspettarselo.

Il telaio è realizzato in alluminio sottoposto ad ossidazione a micro-arco, che riveste la superficie del metallo e la rende più dura. Il vetro sulla parte anteriore è Gorilla Glass Victus 2 e, a seconda del modello, diversi tipi di plastica rinforzata con fibre o anche Gorilla Glass: il mio campione di prova ha avuto il primo e si è sentito benissimo, quasi come la ceramica. Le fotocamere sono alloggiate in un design a "isola di fotocamera" e, sebbene non sia un grande fan di questo, accetto che sia necessario a causa della semplice costruzione fisica di moduli fotocamera di alta qualità. Vorrei che avessero mantenuto il vecchio design rotondo, invece, sembrava molto più distinto. I bordi sono stati arrotondati, facendolo sembrare un po' troppo simile ad alcuni concorrenti per i miei gusti, ma una classica custodia in arenaria OnePlus con texture potrebbe risolvere il problema.

Il display è fantastico, ottimi colori, fluido e molto chiaro in tutte le condizioni. È 6,78", 1272x2772 pixel, 1800 nits LTPO AMOLED, funziona a 165Hz e supporta Dolby Vision e HDR10+. La luminosità automatica standard è un po' più bassa di quanto avrei voluto, ma accetto che le mie preferenze siano di solito a un livello di luminosità molto alto.

Il cervello dietro a tutto questo è la CPU Snapdragon 8 Elite di quinta generazione, quindi prestazioni octa-core fino a 4,6 GHz e una GPU Adreno 840. È nascosto sotto Oxygen OS 16, che è una soluzione personalizzata per Android 16, ma sembra molto più veloce, coerente nella sua esperienza utente e la risposta rapida lo rende soddisfacente per l'uso quotidiano. Anche l'implementazione dell'intelligenza artificiale è molto più sottile; Invece di ficcartelo in gola, te lo chiede educatamente e ti spiega cosa sta facendo. OnePlus ha sviluppato Google Gemini in MindSpace, che agisce più come un taccuino visivo e ti aiuta a tenere traccia e organizzare le cose, catturando tutto ciò che è sullo schermo, salvandolo e organizzandolo per dopo. Anche il pulsante dedicato sul lato non è preattivato per utilizzare questa funzione, ti offre una serie di alternative la prima volta che lo usi, comprese le opzioni di base come l'attivazione della torcia o della fotocamera, ma vorrei che invece fosse tornato il cursore di avviso. Mi piace molto, molto questa implementazione dell'assistenza AI che può essere descritta come una versione aggiornata di Pixel Screenshots, poiché sembra molto meno forzata e puoi sempre usare Gemini proprio come faresti altrimenti. E non iniziare a usare i temi personalizzati, distoglie la tua attenzione dal resto, in senso positivo.

Come piccolo avviso, ha il Bluetooth 6.0, che abilita LC3 Plus, uno standard per il suono a 24 bit, e sebbene solo poche dozzine di dispositivi lo supportino, è impressionante che sia già implementato in un telefono poiché 6.0 è molto nuovo. Per il suono altrimenti, ci sono altoparlanti stereo, mentre potrebbero fare con un po' più di bassi: questi sono ancora di prim'ordine per gli altoparlanti dei telefoni e non hanno il suono fragile e acuto che affligge la maggior parte dei telefoni con vivavoce.

C'è poi il modulo fotocamera, con un approccio diverso rispetto al OnePlus 13. Alcuni potrebbero trovarlo carente, ma l'hardware è diverso e l'implementazione è fondamentale. Questo non significa che le immagini siano nitide e chiare fino all'ultimo pixel quando inizi a ingrandire, dopo aver scattato 100 foto, ma appaiono nitide e colorate in modo naturale. Manca anche molta, ma non tutta, la distorsione dell'immagine quando lo si utilizza in modalità notturna e in luoghi scarsamente illuminati. Direi che per la maggior parte degli utenti questa sarà un'esperienza di fotocamera eccezionale. Soprattutto l'interfaccia merita un elogio. Questa volta OnePlus utilizza il motore DetailMax invece di Hasselblad, fotocamere da 3x50 MP e una selfie cam da 32 MP. Teleobiettivo/periscopio da 24 mm di larghezza 80 mm con zoom ottico 3,5 e un ultrawide. Per qualche ragione, tutti e tre hanno sensori diversi di tre marche diverse, con la fotocamera principale che utilizza l'IMX906 di Sony e il teleobiettivo che utilizza Samsung S5KJN5, che normalmente sarebbe configurato per lo zoom 6x.

L'interfaccia della fotocamera è brillante nel dirti senza problemi quale obiettivo stai utilizzando e nell'eseguire qualsiasi tipo di regolazione. Sarebbe stato bello avere un po' più di zoom ottico sul teleobiettivo e un po' di zoom standard sugli altri due, ma la qualità dell'immagine, che vale anche per i video, me lo fa ignorare. La mia unica critica è che i video 8K sono limitati a 30 FPS. L'ho usato per una piccola vacanza e sia le foto che i video sono sbalorditivi, sia che si tratti di siti storici locali o solo di un piccolo ruscello che trasporta silenziosamente acqua e foglie autunnali.

A meno che non vengano apportate modifiche all'ultimo secondo prima del rilascio, questo telefono sarà più economico del modello precedente, avrà un'eccezionale durata della batteria, display e soprattutto fotocamera, abbinato a una delle migliori interfacce Android personalizzate sul mercato. È perfetto - no - ma è il più vicino possibile a quanto ci si può ragionevolmente aspettare. Restituirò il mio esemplare di recensione tra un po' di tempo, ma per una volta, molto probabilmente uscirò e ne comprerò uno per uso personale.