OnePlus 15R verrà lanciato il mese prossimo a un prezzo attraente

HQ

OnePlus 15R, per cui attendiamo con impazienza la conferma del prezzo, arriverà nei negozi il 17 dicembre 2025.

Il telefono sarà disponibile in nero e "Mint Breeze", un argomento di marketing per il verde chiaro, e avrà una classificazione parziale IP69/IP69K, il che significa alta resistenza, beh, ad alta temperatura e pressione dell'acqua profonda, per chi lascia cadere spesso il telefono nella jacuzzi. Attualmente il prezzo è sconosciuto, ma la maggior parte degli analisti stima su un valore inferiore agli 800 euro, con alcuni che scenderebbero anche sotto i 600 euro.

La versione R utilizzerà una CPU Snapdragon 8 gen. 5 non Elite, doppia fotocamera da 50MP e, a seconda delle voci che ascolti, la stessa batteria, o forse anche una con maggiore capacità, fino a 8000mAh secondo alcune fonti, nessuna delle quali presenta prove concrete al momento. Si dice che lo schermo sia lo stesso, anche se con una luminosità leggermente inferiore.

Contemporaneamente, OnePlus lancerà il Pad Go 3 con stilo integrato e connessione 5G, una prima volta per entrambi, e per il Watch Lite. Si dice che l'orologio porti la maggior parte delle caratteristiche di fascia alta a un prezzo molto più basso, ed è disponibile solo in acciaio/argento.

OnePlus

OnePlus