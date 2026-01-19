OnePlus Pad Go 2

HQ

Realizzare un tablet economico che sia ancora valido per compiti oltre alla semplice visione di video è un po' difficile oggi, con l'aumento dei prezzi su tutti i componenti. OnePlus è riuscito a farlo con il Pad Go 2 che costa solo £269/€299 per la versione da 128 GB solo Wi-Fi, e anche così ricevi un Stylus o un paio di in-ears come "regalo gratuito". È un'offerta per il valore che è difficile da battere, considerando che il Stylus costa €79 quando non è in offerta ed è davvero un'ottima aggiunta se usi il tablet per qualcosa di anche solo vagamente creativo. Ci è stato anche fornito il Folio Case corrispondente, che ha fatto un ottimo lavoro nel proteggere il tappeto ma è un po' goffo e non riesce a sollevare il tappeto ad angolo, che per me è proprio il senso di questo caso...

Quindi, basato su Android con OxygenOS sopra per creare un'interfaccia utente elegante, moderna e veloce come il diavolo con tutte le funzionalità moderne che ci si può aspettare. La tavoletta stessa è disponibile in bianco o nero, con lo stesso design industriale elegante e moderno. Inoltre, è fornito con 8 GB di memoria e 128 GB o 256 GB di spazio e Wi-Fi, oppure una versione 5G.

Il display è 2,8K con una luminosità di 900 nits, che è più che sufficiente, e un refresh rate di 120 Hz per il gaming. Come la maggior parte dei tablet moderni, è in formato quadrato 7:5 e supporta i 4.096 punti pressione compatibili Stylus combinati con una batteria da 10.000+ mAh. E anche se il suono va bene per un tablet, penso che descriverlo come "visivi IMAX che incontrano il suono cinematografico" sia un po' esagerato.

E non ha bisogno di essere esagerato, dato che un display IPS da 12,1" è ottimo sia per il testo che per i contenuti interattivi, e mi piace davvero come OnePlus abbia scelto attivamente di usare un formato più adatto alla lettura rispetto al 16:10, che personalmente trovo meno ottimale in un caso di uso di un tablet. È particolarmente evidente perché OnePlus ha Open Canvas che supporta tre finestre di app contemporaneamente ed è tutto completamente fluido.

Anche se la batteria è grande, la durata dipende molto dalla luminosità e dal fatto che usi 4K HDR con alti livelli sonori o se si tratta di video a bassa risoluzione in una finestra ristretta. L'ho usato in modo piuttosto variato e di solito ci ho ricavo circa 30 ore con OnePlus sostenendo che la pura riproduzione musicale avrebbe portato a 50+ ore. Lo stato di idle è piuttosto impressionante e generalmente perde pochissima batteria restando inattivo in un angolo. Non ho usato l'opzione di ricarica wireless al contrario che riduce significativamente la durata della batteria.

Il peso è appena sotto i 600g e, anche se non è pesante in sé, sembra strano che la tecnologia moderna non riesca ad avvicinarci ai 300g.

È dotato di un chipset Dimensity 7300 su una piattaforma da 4nm, il che significa che è un Octa -core (4x 2,5 GHz, 4x 2,0 GHz) e una GPU Mali G615. Questo viene usato per alimentare le parti AI molto estese della macchina, ma proprio come i loro telefoni, OnePlus ha trovato un buon equilibrio tra il software AI e un vero aiuto funzionale per l'uso quotidiano, che si tratti di un riassunto di registrazione o di strumenti di fotoritocco IA. OnePlus usa Google Gemini come piattaforma AI e, come molti altri dispositivi moderni, ha un pulsante dedicato sul lato del telaio, e fa comunque usare automaticamente l'IA alla telecamera quando ne ha l'occasione.

Anche se il tablet era tutto sotto ogni aspetto ottimo da usare, con movimenti fluidi e azioni rapide, e sebbene risultasse estremamente reattivo nel gaming e con app generali, la fotocamera sembra un po' fuori dal mondo con soli 8MP e 1080p, con una qualità d'immagine molto lontana da quella che OnePlus possono offrire. Altrimenti, l'interfaccia intuitiva che OxygenOS offre è sempre un piacere da usare e non hai la sensazione di gestire un prodotto entry-level economico in alcun modo.

Trovo difficile non consigliare questo tablet dato le prestazioni al prezzo e considererei sicuramente di optare per questo modello specifico la prossima volta che avrò bisogno di un nuovo tablet.