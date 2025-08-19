news
Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword riceve un brutale trailer di gioco su ONL
C'è attenzione alla varietà delle missioni, al design pazzesco dei nemici e ai bellissimi filmati.
No, purtroppo non c'è ancora una data concreta per l'imminente Onimusha: Way of the Sword di Capcom, ma ha ricevuto un nuovissimo trailer di gioco all'Opening Night Live di quest'anno.
Il trailer mostra ancora una volta un gameplay bello e brutale, con un'ampia varietà di armi e contro nemici francamente terrificanti.
L'uscita del gioco è prevista per il 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series e puoi guardare il nuovo trailer qui sotto.
