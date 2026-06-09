Onimusha: Way of the Sword Anteprima: Altro Musashi, per favore!

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In realtà è piuttosto raro che titoli AAA importanti, che non sono stati ampiamente disponibili ai media o a varie fiere, ricevano improvvisamente una demo giocabile mesi prima della loro uscita effettiva. Ma è esattamente quello che è successo con Onimusha: Way of the Sword. Il gioco uscirà solo il 24 settembre, ma al momento puoi scaricare una demo standalone (dove i progressi non sono trasferibili - giusto per farti sapere) su PlayStation 5 e provare quello che sembra un capitolo del primo atto del gioco.

Quindi è quello che ho fatto, e posso dire con relativa sicurezza che, nonostante Capcom abbia diversificato il suo portafoglio con Pragmata, Resident Evil, Monster Hunter e Kunitsu-Gami, oggi hanno una barra di qualità abbastanza precisa, assicurando che se sulla scatola c'è scritto Capcom, probabilmente vale la pena giocarlo almeno un po'.

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Giochi nei panni di Miyamoto Musashi - non potrebbe essere altrimenti. Se hai già visto la serie, o semplicemente hai visto la sorprendentemente solida serie anime su Netflix, saprai che la miscela unica di sacrificio eroico e fascino trasandato e sensuale da saggio di strada di Musashi crea un mix leggermente bizzarro ma affascinante. È ancora una volta il punto focale e, anche se sono rimasto completamente catturato dal doppiaggio inglese relativamente in fretta, c'è un tono tagliente, un divertente mix di umorismo nero e una minaccia mortale e seria, che mi ha lasciato con la voglia di ancora una volta terminata la demo.

Strutturalmente, Way of the Sword appare come quell'esperienza "lineare+" che abbiamo imparato a conoscere soprattutto dai giochi Souls. Hai un percorso abbastanza diretto da seguire, che però è combinato con una miriade di rami esplorati perché offrono risorse limitate, o la possibilità di uccidere più Genma, che sono mostri ostili che a loro volta forniscono risorse quando muoiono. Potresti già pensare che percorsi semi-lineari, mostri feroci sconfitti in combattimento ravvicinato e risorse ottenute solo uccidendo significhino che questo sia un cosiddetto "Souls-like", ma no, non lo è. Va detto che Onimusha: Way of the Sword è modellato dagli stessi sistemi di gioco, ma il livello di difficoltà previsto e il modo in cui il combattimento scorre non sono pensati per assomigliare ai giochi iconici di FromSoftware.

Il modo in cui il combattimento "scorre" è davvero essenziale qui. C'è uno stile fisico molto distinto in gioco, che ammetto che offre echi lontani di Ghost of Yotei, ma che è interamente un'entità a sé stante. Musashi inizialmente sembra un po' goffo da controllare, con i suoi schemi di movimento e la velocità di attacchi e parate particolarmente impegnative nella tua capacità di leggere la telegrafia, ma dopo soli 10 minuti è chiaro che la spada di Musashi scorre come l'acqua. È chiaro che Capcom ha dato molta importanza al concatenamento delle animazioni, così da mantenere l'illusione di duelli di spada reali. Parando, finendo i nemici vulnerabili e muovendosi tra più bersagli, c'è una coerenza elegante, una soddisfacente quantità di collegamento tra ogni singola animazione, rendendo questi combattimenti tanto piacevoli quanto da guardare.

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Ma come ho detto, è un gioco a cui ci vuole un po' di abitudine, sia per quanto riguarda la comprensione della propria fisica che quella dei nemici. Eppure sembra anche essere il modo principale in cui Onimusha: Way of the Sword comunica con te come giocatore. Finora, Musashi si muove, uccide nemici e... Non molto altro. Forse non ce n'è necessario. Una bella storia, splendidi ambienti grazie al RE Engine e un superbo sistema di combattimento flowstate, potrebbe facilmente trasformarsi in un'esperienza di gioco solida, ma c'è solo qualche parkour occasionale, e non sembra esserci altri sistemi in gioco... ancora.

Finora, però, sembra estremamente focalizzato e dedicato a questo sistema di combattimento, che produce combattimenti davvero unici e sorprendenti. Per me basta così, e credo che sia abbastanza anche per te.