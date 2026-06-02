Onimusha: Way of the Sword da lanciare a fine settembre

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Capcom ha già vissuto un 2026 piuttosto epico, con il colosso giapponese dei videogiochi che ha lanciato Resident Evil Requiem ottime sia con ottime vendite che recensioni, seguendo presto Pragmata, che è stato un successo anche se non sulla stessa scala immensa del recente gioco horror. Ma c'è ancora molto da aspettare per Capcom nel 2026, in particolare riguardo a Onimusha: Way of the Sword.

Come parte dello State of Play showcase, Capcom ha rivelato che Onimusha: Way of the Sword cercherà di rendere il tuo autunno ancora più intenso e intenso, dato che l'action-RPG sarà ufficialmente lanciato il 25 settembre 2026.

Ma questa non è stata tutta la notizia che Capcom ha potuto condividere, poiché l'azienda ha anche rivelato di aver aperto i preordini per il gioco e persino lanciato una demo del titolo, ora disponibile per giocare.

Allora, cosa aspetti? Ci sono demoni che devono essere uccisi!