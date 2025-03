Onimusha: Way of the Sword durerà circa 20 ore

HQ

Una delle grandi sorprese durante i The Game Awards di dicembre è stata l'annuncio da parte di Capcom di Onimusha: Way of the Sword. A parte le riedizioni e gli spin-off molto non convenzionali come Onimusha Soul e Onimusha VR: Shadow Team, in realtà sono passati 19 anni dall'ultima uscita della serie.

Non sappiamo quando uscirà La Via della Spada se non nel 2026, ma grazie a un'intervista di Famitsu al produttore Akihito Kadowaki e al regista Satoru Nihei, ora abbiamo un po' più di informazioni, tra cui quanto dura l'avventura, come spiega il primo (tradotto da Bing):

"Vogliamo rendere il volume del gioco soddisfacente come un singolo gioco d'azione. Non è un gioco in cui devi sconfiggere lo stesso boss molte volte come in Monster Hunter, quindi probabilmente ci vorranno circa 20 ore per completare il gioco. Non abbiamo ancora deciso esattamente quanto tempo ci vorrà per completare il gioco".

Chiarisce inoltre che il gioco non è open-world, ma ha una chiara struttura scenica:

"Fondamentalmente, la storia procede man mano che si superano i livelli. Non è un mondo aperto".

Nihei ha anche avuto alcune cose da condividere durante l'intervista, spiegando che è passato così tanto tempo dall'ultimo gioco (due decenni interi quando debutterà nel 2026), che non ci sono collegamenti diretti con i titoli più vecchi, rendendo più facile per i nuovi fan entrare:

"Dal momento che questo è il primo nuovo Onimusha in circa 20 anni, l'ambientazione del mondo, compresi i demoni fantasma e i clan dei demoni, è stata reinterpretata e riorganizzata da zero. Pertanto, non c'è fondamentalmente alcun collegamento con le opere passate. Questo è in parte dovuto al fatto che vogliamo che coloro che sono nuovi a "Onimusha" si sentano a proprio agio giocando a questo titolo.

Non sappiamo quando vedremo di più da Onimusha: Way of the Sword, ma nel frattempo trovate l'ultimo trailer qui sotto per rinfrescarvi un po' la memoria.