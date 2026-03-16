Onimusha: Way of the Sword è nelle "fasi finali dello sviluppo"

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Molti fan hanno applaudito quando Capcom ha annunciato Onimusha: Way of the Sword ai Game Awards 2024. L'ultimo gioco della serie principale è uscito nel 2006 - quindi è indubbiamente passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo potuto goderci le avventure samurai di Capcom, e i fan hanno chiesto con ansia nuovi capitoli a ogni grande evento videoludico da allora.

Il lancio è previsto per quest'anno in una data ancora non definitiva, con molti indizi che suggeriscono che non ci saranno ritardi. Ad esempio, Capcom è stata sempre più generosa con nuove informazioni e video, l'ultimo dei quali è stato un trailer panoramico rilasciato durante Capcom Spotlight all'inizio di questo mese.

Ora, il regista Satoru Nihei ha commentato ulteriormente il trailer in un post su Instagram, dove scrive, tra le altre cose, che lo sviluppo è giunto alle sue fasi finali:

"Grazie mille a tutti per tutti i commenti positivi che avete condiviso durante il Capcom Spotlight della scorsa settimana. Siamo felici di vedere che così tanti di voi dicono che non vedete l'ora di sapere quando uscirà il gioco! L'intero team sta ora lavorando alle fasi finali dello sviluppo. Attendete con ansia il nostro prossimo annuncio!"

Abbiamo anche uno scorcio di una nuova area nel gioco chiamata Laboratorio Sotterraneo. Puoi leggere di più a riguardo nel post qui sotto - oppure saltarlo se preferisci scoprire da solo le varie aree del gioco quando uscirà più avanti quest'anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.