Onimusha: Way of the Sword produttore è rimasto "abbastanza sorpreso" dal fitto calendario di lanci di settembre

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Quando Capcom ha ufficialmente annunciato la data di lancio di Onimusha: Way of the Sword , una serie di sviluppatori ha seguito l'esempio e ha condiviso date e finestre di lancio simili per i loro titoli, così tante che il periodo tra fine agosto e inizio novembre è pieno zeppo di grandi uscite. L'epicentro di ciò che sta per arrivare è settembre, in particolare la seconda parte del mese, con diversi giochi importanti in programma, tra cui Control Resonant, Silent Hill: Townfall, Minecraft Dungeons II, Hot Wheels: Infinite Rush e, naturalmente, anche Onimusha. Poiché tanto è stipato in una finestra così stretta, è chiaro che editori e sviluppatori si sono sorpresi a vicenda scegliendo questo periodo per lanciare i loro giochi.

Questo è stato confermato da Capcom in un'intervista a VGC, doveOnimusha: Way of the Sword il produttore Akihito Kadowaki ha osservato che erano "piuttosto sorpresi" dalla fitta finestra di lancio di settembre.

"Siamo rimasti piuttosto sorpresi. Probabilmente ci aspettavamo molti titoli in quella finestra, ma siamo rimasti comunque sorpresi nel vedere quanti giochi ci fossero."

Questo però non ha cambiato la fiducia di Capcom su Onimusha: Way of the Sword, dato che anche Kadokawi ha espresso che "pensiamo che il nostro protagonista, Musashi, sia un punto di forza chiave, insieme alla soddisfazione del combattimento stesso. La meccanica di Issen, le parate e tutte queste cose si combinano per creare un'esperienza davvero unica e fresca, quindi non siamo preoccupati."

Considerando ciò che sta per arrivare, comprerai una copia di Onimusha: Way of the Sword o vorrai esplorare qualcos'altro?