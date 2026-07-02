Onimusha: Way of the Sword sta lanciando tre settimane prima del previsto

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Qualcosa doveva cedere, era una certezza. Il lancio Onimusha: Way of the Sword, Silent Hill: Townfall, Hot Wheels: Infinite Rush e Control Resonant tutti nella stessa data del 24 settembre (25 settembre per Onimusha) non sarebbe finito bene per i quattro giochi, poiché i consumatori semplicemente non avrebbero potuto dare a ciascun titolo l'amore che merita.

Detto ciò, senza dubbio è un po' un sollievo che Capcom stia cedendo alla pressione e abbia ora deciso di cambiare la data di uscita di Onimusha: Way of the Sword. Ma non stiamo parlando di un ritardo, bensì che la data di lancio del gioco è stata anticipata di tre settimane, al 4 settembre.

Mentre ciò accade, Capcom ha annunciato che i bonus per i primi adottanti già confermati saranno ancora disponibili fino alla data di uscita precedente, e allo stesso modo questo sarà risolto in un aggiornamento della demo del gioco, senza che al momento non vengano aggiunti nuovi contenuti.

Inoltre, Capcom afferma che Onimusha: Way of the Sword avrà un disco fisico, quindi è un aspetto positivo considerando gli eventi recenti...