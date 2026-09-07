Onimusha: Way of the Sword venduto oltre un milione di copie il giorno del lancio

HQ

Con così tanti giochi importanti che vengono lanciati a distanza di contatto l'uno dall'altro, potresti temere che non ci sia abbastanza spazio per permettere a ciascun progetto di brillare in modo commerciale. Se i dati dei lanci AAA della scorsa settimana sono un indizio, non c'è un grande motivo di preoccuparsi.

Oltre ad aver saputo che The Blood of Dawnwalker ha venduto oltre un milione di copie poco dopo il lancio, Capcom ha ora confermato Onimusha: Way of the Sword ha ottenuto un livello di successo simile, con oltre un milione di copie vendute nel giorno del lancio.

Questo enorme successo del progetto ha persino portato la serie Onimusha nel suo complesso a oltre i 10 milioni di vendite cumulative, con l'ultimo progetto che già rappresenta circa un decimo delle vendite globali della serie. Si potrebbe presumere che questo rapporto continuerà a chiudersi nei mesi e negli anni a venire, dato che ora è abbastanza chiaro che Capcom ha offerto un altro mega successo commerciale che ha colpito i fan.

Il comunicato stampa che condivide questi dati ha anche toccato ancora una volta i piani futuri di Capcom: "Oltre a rilasciare regolarmente nuovi titoli importanti ogni anno, Capcom si sta concentrando sulla riattivazione di proprietà intellettuali che non hanno avuto un nuovo titolo recentemente. L'azienda sta lavorando per massimizzare ulteriormente il valore aziendale sfruttando la sua ricca libreria di contenuti, incluso questo titolo."

Forse questo significa che dovremmo aspettarci ancora più 'vecchi ma dorati' in futuro. Ci sono marchi Capcom che vorresti vedere tornare?