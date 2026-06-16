Only Murders in the Building aggiunge un sacco di talenti britannici per la sua stagione 6, ricca di star nel Regno Unito

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Dopo cinque stagioni passate a offrire la mania dei misteri di omicidio a New York, per la prossima sesta stagione di Only Murders in the Building, la banda principale farà un viaggio dall'altra parte dell'oceano e cercherà di risolvere un caso ambientato nel Regno Unito. Anche se possiamo aspettarci il ritorno di Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez per i prossimi episodi, il cast sarà composto da molte nuove star, molte delle quali sono icone britanniche.

Secondo Deadline, molti talenti sono stati ingaggiati per la prossima stagione, tra cui David Tennant, Nicola Coughlan, Jodie Whittaker, Jim Broadbent, Richard Ayoade, Adrian Lukis e Kathryn Hunter.

La prossima stagione è attualmente in produzione nel Regno Unito, il che potrebbe significare che lo show potrebbe tornare per la sua tipica finestra di uscita autunnale.