Onore 400 Pro

L'intelligenza artificiale è ovunque e gli smartphone non fanno eccezione. Il nuovo 400 Pro di Honor afferma con orgoglio di offrire gli strumenti di intelligenza artificiale più avanzati mai visti in un dispositivo mobile. Scopriamo cosa significa effettivamente dando un'occhiata più da vicino.

Il Honor 400 Pro arriva in una scatola di cartone bianca modesta ma piacevolmente pulita. Il coperchio presenta il nome del telefono in lettere dorate, mentre il retro sfoggia un adesivo che descrive in dettaglio il consumo energetico e le specifiche generali. I numeri di serie e altre informazioni tecniche sono infilati ordinatamente sul pannello terminale altrimenti vuoto della scatola. All'interno troverai il telefono avvolto in carta protettiva, un cavo USB-C e i soliti opuscoli di avvio rapido e garanzia.

A prima vista, il 400 Pro sembra una bestia. Ma in mano, i suoi 16 cm di lunghezza e 7,6 cm di larghezza sono sorprendentemente ergonomici, grazie alla sua profondità inferiore a 1 cm e al peso gestibile di 205 g. La parte anteriore è dominata da un display da 6,7" Quad-Curved, incorniciato dai classici pulsanti laterali e da un elegante telaio in metallo. Visivamente, si fonde con gli smartphone premium di oggi, fino a quando non lo capovolgi. È qui che le cose si fanno interessanti: un array di fotocamere triangolari ispirato alla fantascienza che ospita un sistema a tripla lente AI da 200 MP, montato su un'elegante piastra metallica, lo distingue immediatamente.

Dal punto di vista delle prestazioni, il 400 Pro non solo ha un aspetto nitido, ma è costruito per offrire. Alimentato da Snapdragon 8 Gen 3 e abbinato a un Adreno 750 GPU, gestisce con facilità attività e giochi impegnativi come Delta Force e Destiny: Rising. Il display con risoluzione 2800 x 1280 Quad-Curved vanta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una luminosità di picco di 5000 nit, supporto HDR e nitidezza vivida anche sotto la luce diretta del sole. Con 12 GB di RAM e ben 512 GB di spazio di archiviazione, avrai spazio libero per app, giochi, foto e video, senza bisogno di una pulizia costante.

Tutta quella potenza è racchiusa in un guscio sorprendentemente robusto. Il 400 Pro ha ottenuto la certificazione a cinque stelle Premium Performance di SGS per la resistenza Drop e Crush, il che significa che può subire un colpo anche senza custodia o protezione per lo schermo. È inoltre classificato IP68 e IP69 per la protezione da acqua e polvere. In teoria, si potrebbe girare sott'acqua, anche se non consiglierei di prenderne l'abitudine.

Honor comprende chiaramente l'importanza di un'ottima fotocamera. La configurazione a triplo obiettivo include una fotocamera principale AI ultra nitida da 200 MP (f/1.9, 1/1.4'', OIS), un teleobiettivo AI da 50 MP (f/2.0, sensore Sony IMX856, OIS) e un obiettivo ultra grandangolare/macro da 12 MP (f/2.2, FOV 112°). Dagli scatti macro agli ampi paesaggi, questa configurazione cattura tutto. L'enorme sensore da 200 MP garantisce la conservazione anche dei più piccoli dettagli. Nella parte anteriore, una selfie cam da 50 MP offre risultati nitidi, anche in condizioni di scarsa illuminazione o in movimento. E grazie ai miglioramenti dell'intelligenza artificiale, anche i principianti possono scattare foto di livello professionale. L'intelligenza artificiale aiuta a mantenere i soggetti nitidi in movimento, migliora la nitidezza dello zoom e aumenta la luminosità senza far sembrare le immagini artificiali.

L'intelligenza artificiale flette i muscoli anche dopo lo scatto. La suite di editing di Honor prende in prestito trucchi familiari dagli strumenti fotografici di Google: rimuovi gli oggetti indesiderati, trasforma i soggetti in adesivi, espandi i bordi delle immagini, modifica i colori, sfoca gli sfondi e genera persino brevi video da immagini fisse. Il trucco? Non è possibile personalizzare l'output video, è tutto guidato dall'intelligenza artificiale. Sorprendentemente, anche le inquadrature più banali (come una tazza di yogurt e una statuetta) si sono trasformate in clip dall'aspetto naturale. Sfortunatamente, questa funzione richiede una connessione Internet ed è limitata a tre utilizzi ogni 30 giorni. Gli utilizzi extra costano denaro, il che sembra avaro dato il prezzo del telefono.

Ma i vantaggi dell'IA non si fermano alla telecamera. 400 Pro integra Google Lens per ricerche intelligenti basate su immagini ed estrazione di testo. È in grado di rilevare e avvisare dei video truffa generati dall'intelligenza artificiale e persino di tradurre la lingua parlata in tempo reale, uno strumento prezioso per i viaggi e la comunicazione interlinguistica.

Eseguito su Honor MagicOS 9.0 (basato su Android 15 ), 400 Pro aggiunge un tocco di stile alla funzionalità con animazioni ed effetti fluidi. Le app si avviano rapidamente e la navigazione è fluida. Il rovescio della medaglia? Durante l'installazione, MagicOS ti bombarda con richieste di autorizzazione e suggerimenti per l'uso al punto da sembrare un sito Web spam. Per fortuna, puoi ridurlo tramite le impostazioni, ma è un duro promemoria di come i dispositivi moderni possano essere sopraffatti dal furto di funzionalità, soprattutto per gli utenti nostalgici di pulito, stock Android.

Ad alimentare l'intero pacchetto c'è una pesante batteria da 5300 mAh, impressionante date le dimensioni del telefono. Con un uso leggero (standby, fotocamera occasionale, giochi), può durare quasi una settimana. Sotto carico pesante, aspettatevi più di due giorni. Anche in questo caso, rimane piacevolmente caldo, mai caldo. Grazie alla sua struttura in silicone-carbonio, la batteria supporta la ricarica cablata da 100 W, che si ricarica completamente in circa 45 minuti con il caricabatterie giusto. Anche la ricarica wireless non è da meno, con un massimo di 50 W.

Conclusione? Il Honor 400 Pro è una centrale elettrica. Gestisce facilmente i giochi più recenti e i video 4K, memorizza un sacco di contenuti e scatta foto straordinarie con il suo array di fotocamere da 200 MP. Lo scetticismo iniziale sulle sue funzionalità di intelligenza artificiale svanisce rapidamente una volta che si vede quanto possono essere utili e creative. Certo, gli extra a pagamento e il sovraccarico di pop-up sono frustranti, ma una volta che hai domato queste stranezze, ti rimane un dispositivo intelligente convincente che offre un solido valore per il suo prezzo di € 749.