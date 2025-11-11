Ons Jabeur annuncia una pausa più lunga dal tennis a causa della gravidanza: "Daremo il benvenuto alla nostra compagna di squadra più piccola"

HQ

La tennista tunisina Ons Jabeur ha annunciato che si prenderà una pausa più lunga dal tennis perché aspetta un bambino. La giocatrice lo ha annunciato in un post su Instagram insieme al marito e anche al suo preparatore atletico Karim Kammoun. "Ho fatto una piccola pausa per resettare e ricaricare... A quanto pare, abbiamo pianificato il ritorno più carino di sempre.

Il tribunale dovrà aspettare ancora un po', perché presto... Daremo il benvenuto al nostro più piccolo compagno di squadra. Il bambino si è unito alla squadra ad aprile", ha postato martedì.

Jabeur, attualmente classificata 79 al mondo, ha raggiunto una volta la posizione n. 2 del mondo nel 2022, quando è stata finalista a Wimbledon (2022, 2023) e US Open (2022), diventando la prima donna africana e araba a raggiungere una finale del Grande Slam e la giocatrice con il punteggio più alto di un paese arabo.

Tuttavia, ha lottato per mantenere il livello negli ultimi due anni, soffrendo di infortuni, asma e depressione. Si è ritirata al primo turno a Wimbledon con problemi respiratori, e poi ha deciso di prendersi una pausa dal tennis, prima di scoprire della sua gravidanza. In un'intervista con The National la scorsa settimana, ha detto che non si sarebbe ritirata: "Quando la mia mente e il mio corpo mi diranno che sei pronto, che vuoi tornare, allora tornerò".

