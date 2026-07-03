Ontos è stato posticipato al 2027, maggiori informazioni sul gioco sono promesse "presto"
Il gioco horror di fantascienza non debutterà più quest'anno solare come previsto in precedenza.
Osprey Publishing Estes, K. W./Morshead, H. (Illustr.)/Shumate, J. (Illustr.): M50 Ontos and M56 Scorpion 1956-70. US Tank Destroyers of the Vietnam War
Una delle esperienze horror fantascientifiche più attese in arrivo viene dallo sviluppatore Frictional Games, creatore di Soma, che attualmente sta realizzando il titolo noto come Ontos. Da quando è stato presentato ha attirato l'attenzione di molti fan, eppure è passato un po' di tempo dall'ultima data che sono state condivise nuove informazioni e notizie sul progetto. Si scopre che c'è un motivo.
Anche se la ragione esatta non è stata specificata, anche se il calendario di lanci autunnali incredibilmente intenso ha sicuramente avuto un ruolo, ora siamo stati informati che Ontos è stato posticipato al 2027. Frictional Games lo conferma in una dichiarazione sui social media dove spiega quanto segue.
"Ontos è il nostro gioco più ambizioso finora, sia per dimensioni e scala, sia per la profondità e i strati della nostra storia e gameplay.
"Per realizzare questa visione, abbiamo deciso di posticipare il rilascio di Ontos al 2027.
"Non vediamo l'ora di condividere presto altri aggiornamenti su Ontos, sui nostri personaggi e sul nostro mondo."
Per saperne di più su Ontos, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di parlare con Frictional Games in un'intervista dettagliata e lunga che potete leggere integralmente qui. Non vedi ancora l'ora di vedere Ontos ?