Ontos è stato posticipato al 2027, maggiori informazioni sul gioco sono promesse "presto"

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Una delle esperienze horror fantascientifiche più attese in arrivo viene dallo sviluppatore Frictional Games, creatore di Soma, che attualmente sta realizzando il titolo noto come Ontos. Da quando è stato presentato ha attirato l'attenzione di molti fan, eppure è passato un po' di tempo dall'ultima data che sono state condivise nuove informazioni e notizie sul progetto. Si scopre che c'è un motivo.

Anche se la ragione esatta non è stata specificata, anche se il calendario di lanci autunnali incredibilmente intenso ha sicuramente avuto un ruolo, ora siamo stati informati che Ontos è stato posticipato al 2027. Frictional Games lo conferma in una dichiarazione sui social media dove spiega quanto segue.

"Ontos è il nostro gioco più ambizioso finora, sia per dimensioni e scala, sia per la profondità e i strati della nostra storia e gameplay.

"Per realizzare questa visione, abbiamo deciso di posticipare il rilascio di Ontos al 2027.

"Non vediamo l'ora di condividere presto altri aggiornamenti su Ontos, sui nostri personaggi e sul nostro mondo."

Per saperne di più su Ontos, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di parlare con Frictional Games in un'intervista dettagliata e lunga che potete leggere integralmente qui. Non vedi ancora l'ora di vedere Ontos ?