Ontos mostra un nuovo gameplay inquietante

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Lo studio svedese Frictional Games, lo studio dietro Amnesia e Soma, ha rivelato ulteriori dettagli del suo prossimo titolo Ontos durante la Gamescom Opening Night Live. Il nuovo trailer di gameplay offre esattamente il tipo di fantascienza inquietante per cui lo studio è diventato famoso—e presenta anche un attore svedese molto familiare.

Stellan Skarsgård fa parte del cast del gioco. Non è ancora chiaro quanto sarà importante il suo ruolo, anche se il suo coinvolgimento è stato confermato fin dall'annuncio della partita.

Ontos è descritto come un successore spirituale di Soma e mette i giocatori nel ruolo dell'ingegnere Aditi, che esplora il riconvertito hotel Samsara.

Lungo il percorso, i giocatori incontreranno strani esperimenti e scelte morali difficili in cui non esiste necessariamente una risposta giusta o sbagliata ovvia. L'ultimo trailer include un esperimento particolarmente bizzarro che coinvolge un cervello artificiale e un gran numero di ratti interconnessi.

Ontos uscirà per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il prossimo anno.