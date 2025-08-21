Opel ha presentato la sua Vision GT Car per Gran Turismo 7, ed è un aspetto selvaggio

HQ

Dopo la folle Chevrolet Corvette CXR Vision GT-projekt, Opel Vauxhall ha seguito l'esempio e durante la Gamescom ha svelato la sua prossima auto da sogno all'interno del gioco Playstation. Il design generale ricorda molto la vecchia Opel Manta 400 Rally e gli accenti gialli e lo stile aggressivo rendono la macchina divertente da portare in giro in Gran Turismo 7 entro la fine dell'anno. L'auto vanterà un motore elettrico da 800 CV e 800Nm di coppia, sarà a trazione integrale e farà 0-100 km/h in soli due secondi... Ma questa è tutta immaginazione, ovviamente, o "in-game".

Opel afferma:

"Riafferma l'impegno di Opel nel segmento delle auto compatte e può essere guidato da tutti in uno dei simulatori di corse più importanti al mondo, Gran Turismo 7, questo autunno".